Минфин: изменение налогов в РФ позволит создать предсказуемые условия бизнесу

Замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов отметил, что увеличение налога на прибыль и НДПИ вместо экспортных пошлин поможет создать в стране «предсказуемые условия» для предпринимателей. Об этом сообщает РБК .

Так он ответил на слова основного бенефициара «Северстали» Алексея Мордашова. Ранее предприниматель сказал, что все важные решения, в том числе и о налогах, власти РФ принимают без ориентира на соображения бизнес-сообщества.

Сазонов уточнил, что такое утверждение не соответствует действительности.

Замминистра напомнил, что в стране в течение шести лет базовые параметры налогообложения предпринимателей не менялись, а «точечная донастройка» нужна была из-за формирования у отечественных компаний сырьевой и экономической ренты. Курсовые экспортные пошлины и донастройка предусматривали перераспределение между предпринимателями и РФ дополнительных доходов, появившихся у компаний.

«Все предлагаемые ранее решения принимались с учетом финансово-экономического положения компаний, чтобы даже после увеличения уровня налогообложения рентабельность компаний превышала 25%, что больше чем в два раза выше средних показателей по экономике (10-12%)», — пояснил Сазанов.

Он также подчеркнул, что правительство России обсуждало введение всех налоговых изменений с бизнес-сообществом.