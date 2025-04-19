Депутат рассказал, когда начнет действовать новая семейная выплата

Депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия») рассказал, что семейная налоговая выплата работающим родителям двоих и более детей начнет действовать в РФ с 2026 года, сообщает РИА Новости .

При этом он подчеркнул, что это не просто новая мера поддержки, а перераспределение ранее уплаченного налога на доходы физлиц.

«Если семья признана нуждающейся, то налог, уплаченный за 2025 год по ставке 13%, будет пересчитан по сниженной ставке в 6%, а разницу вернут в виде денежной выплаты», — пояснил он.

Ранее Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков заявил, что на Среднем Урале не нужны выплаты беременным школьницам, однако необходима организационная поддержка. Как отметил эксперт, согласно статистке 2024 года, около двух десяток несовершеннолетних девушек стали мамами.