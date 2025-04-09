Свердловский детский омбудсмен осудил идею выплат беременным школьницам

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков заявил, что на Среднем Урале не нужны выплаты беременным школьницам, однако необходима организационная поддержка, сообща ет «ОТВ-Екатеринбург» .

Как отметил эксперт, согласно статистке 2024 года, около двух десяток несовершеннолетних девушек стали мамами. По его мнению, мотивировать на подобные вещи не нужно, а поддерживать надо.

«Уровень поддержки тех, кто решил стать мамой даже в этом возрасте, у нас, мне кажется, нормальный. Здесь даже не столько дело в финансовой поддержке. Это поддержка организационная», — добавил Мороков.

Также эксперт уверен, что в такой ситуации необходимо поддерживающее лицо, и оно есть, а деньги никогда не были мотиватором для детей, в тем более стимулом для появления ребенка. Заводить детей из-за денег, по его мнению «аморально».

Об обязательном введении урока «Семьеведение» во всех школах страны Мороков высказался отрицательно, так как школьные программы и так переполнены.

Более того, по его словам, семья является очень личной темой, как хрустальный шар, который можно уронить, и тот разобьется. Также с 5 класса большинство учеников уже не воспринимают своих учителей и наставников как референтных значимых лиц.