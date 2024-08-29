Депутат Рады заявила, что F-16 по ошибке был сбит украинской ракетой

Переданный Украине истребитель F-16 был по ошибке сбит ЗРК Patriot, сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале .

Также депутат обвинила во лжи Воздушные силы ВСУ из-за того, что те назвали крушение причиной потери самолета.

О крушении F-16 заявляла и газета The Wall Street Journal. По данным издания, истребитель потерпел крушение через несколько недель после того, как его доставили на Украину.

В The Wall Street Journal также отметили, что самолет не был сбит, а крушение произошло по вине пилота.

Украина получила от Запада истребители F-16 в конце июля. Военный эксперт Лукас Лейрос отметил, что они не переломят ход событий на поле боя, а станут трофеями РФ.