Депутат посоветовал россиянам закрывать дачный сезон

Депутат Госдумы, глава союза дачников Подмосковья Никита Чаплин заявил, что в 2024 году теплая погода в России задержалась, поэтому садовники не спешат закрывать дачный сезон. Обычно дачный сезон завершается к октябрю, в связи с чем законодатель рекомендует садовникам уже начинать заключительные работы на своих участках, сообщает NEWS.ru .

Чаплин предупредил, что перед закрытием сезона необходимо проверить состояние теплиц и других садовых построек, слить воду из труб и баков во избежание их повреждения при замерзании, а также закрыть краны и упаковать шланги.

«Уберите все оставшиеся растения, сорняки и опавшую листву, глубоко перекопайте землю, чтобы подготовить ее к зиме. Внесите органические удобрения или компост, чтобы улучшить плодородие почвы. Проведите известкование, если это необходимо для нейтрализации кислотности. Очистите и храните садовые инструменты в сухом помещении», — советует Чаплин.

Также на садовых участках, по мнению парламентария, стоит провести обрезку деревьев и кустарников, накрыть молодые растения защитным материалом от холодов, и уже начать высаживать озимые культуры.

Чаплин отметил, что дачникам уже можно начинать планировать следующий сезон, составить план посадок, учитывая особенности ротации культур и севооборота, закупить семена, которые понадобятся в 2025 году.

Ранее депутат Чаплин порекомендовал обрабатывать от грызунов участок и дом перед зимним сезоном.