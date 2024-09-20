Россиянам дали советы по подготовке дачного участка к зиме

Глава Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что перед зимним сезоном участок и дом необходимо обрабатывать от грызунов. По его словам, после этого зверьки не смогут забраться внутрь, сообщает NEWS.ru

Законодатель добавил, что также в преддверии холодов нужно избавиться от воды в бассейне и бочках, а на самой территории участка убрать мусор и укрыть растения. Чаплин посоветовал не забывать и о состоянии забора, замков и крыши.

Кроме того, парламентарий указал на важность проверять коммуникации, а также хранить стройматериалы в сухом и темном месте. Такие действия позволят защитить инструменты от ржавчины, объяснил председатель подмосковного Союза дачников.

«Проверьте, внесли ли вы членский взнос в СНТ, чтобы избежать долгов за свет, воду. Это важно, чтобы ваш участок не отрезали от коммуникаций и не исключили из товарищества», — заметил он.

Чаплин также поделился, что если собственник захочет продать дачный участок, то ему следует разобраться со всеми документами, забрать выписку из ЕГРН или сделать межевание.