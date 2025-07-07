Автобус и «Газель» насмерть сбили человека, перебегавшего МКАД ночью

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Автобус Man и «Газель» насмерть сбили человека, который перебегал МКАД в неустановленном месте. Инцидент произошел на юго-востоке Москвы, сообщает пресс-служба управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД России по столице.

Авария произошла на 12 километре внешней стороны МКАД. Первым на пешехода наехал автобус. Затем в него врезалась «Газель».

Из-за травм мужчина погиб на месте. Сотрудники ГАИ проводят проверку.

Ранее на ТТК в Москве произошло массовое ДТП. Из-за этого частично ограничили движение.