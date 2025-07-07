Автобус и «Газель» насмерть сбили человека, перебегавшего МКАД ночью
Автобус Man и «Газель» насмерть сбили человека, который перебегал МКАД в неустановленном месте. Инцидент произошел на юго-востоке Москвы, сообщает пресс-служба управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД России по столице.
Авария произошла на 12 километре внешней стороны МКАД. Первым на пешехода наехал автобус. Затем в него врезалась «Газель».
Из-за травм мужчина погиб на месте. Сотрудники ГАИ проводят проверку.
Ранее на ТТК в Москве произошло массовое ДТП. Из-за этого частично ограничили движение.