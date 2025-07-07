Гусев: поезда задерживались в Воронежской области из-за атаки БПЛА

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Украинские войска ночью пытались нанести удары беспилотниками по территории Воронежа и трех районов области. Атаку удалось отразить, однако был задержан ряд поездов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

Российские средства ПВО сбили минимум восемь БПЛА ВСУ за ночь в Воронежской области. Никто не пострадал.

В одном из муниципалитетов на юге Воронежской области из-за падения обломков беспилотника на ж/д пути задержался ряд поездов. Однако их движение было восстановлено согласно по расписанию.

Средства ПВО уничтожили 91 украинский беспилотник над регионами РФ за ночь. БПЛА были самолетного типа.