Организация мероприятия и уважительное отношение к общему снимку на саммите БРИКС контрастирует с хаотичными фото на G20. На такую важную деталь обратили внимание в Bloomberg, сообщает Lenta.ru .

В отличие от встречи «Большой двадцатки» на саммите БРИКС не было опоздавших. Все представители стран организации участвовали в общей фотосессии.

На саммите G20 общая фотография, наоборот, была хаотичной. В момент снимка на мероприятии не было президента США Джо Байдена, премьер-министра Италии Джорджи Мелони и премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Это указывало на беспорядок, который охватил встречу «Большой lвадцатки».

Состав делегаций и обсуждавшиеся вопросы дают возможность предположить, что такая встреча кидает вызов современному мировому устройству, где лидер — Соединенные Штаты.

Саммит БРИКС проводится в бразильском Рио-де-Жанейро. Мероприятие проходит 6–7 июля.