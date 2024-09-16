Депутат отметил важность проведения антинаркотического месячника в Подмосковье

В течение всего сентября в Московской области проходит антинаркотическая кампания, в рамках которой активно пропагандируется здоровый образ жизни, об этом РИАМО рассказал политолог, член экспертного клуба «Дигория», член совета депутатов района Отрадное Алексей Шильников.

На территории всего Подмосковья в сентябре проходят десятки мероприятий, тематических лекций и спортивных соревнований, направленных на пропаганду здорового образа жизни. Власти Подмосковья планируют привлечь к социальной рекламе и всем антинаркотическим мероприятиям порядка одного миллиона подростков.

На тему ЗОЖ с ребятами общаются известные медийные личности и профессиональные спортсмены.

«В Московской области регулярно проводятся профилактические медицинские осмотры школьников и студентов в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических и психотропных веществ. Так, в 2023 году было проведено порядка 48,1 тыс. таких обследований. В целом для популяризации ЗОЖ в области строят большое количество объектов спортивной инфраструктуры, регулярно проводятся соревнования», — сказал Шильников.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что в ближайшее время почти 20 городских округов региона получат новые места для спортивных объектов. В некоторых округах их построят с нуля, а в других — отремонтируют.

«Эта работа осуществляется в соответствии с задачами федерального проекта „Спорт — норма жизни“ нацпроекта „Демография“», — заключил Шильников.

Ранее губернатор Подмосковья сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.