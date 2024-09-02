Депутат Мособлдумы Вшивцев вручил детям погибшего бойца СВО сертификаты

Фото - © В канун начала нового учебного года детям участников спецоперации, которые мужественно сражались и сложили голову в боях за Отечество, вручают сертификаты магазина «Детский мир»./Ирина Паленова

В канун начала нового учебного года детям участников спецоперации, которые мужественно сражались и сложили голову в боях за Отечество, вручают сертификаты магазина «Детский мир».

«Важно отметить, что эта инициатива — это лишь одна из многих, направленных на поддержку семей погибших героев. В Московской области и по всей стране действуют различные программы, предоставляющие семьям погибших военнослужащих финансовую помощь, помощь в трудоустройстве, психологическую поддержку и многое другое. Инициативы, подобные этой, подчеркивают, что память о погибших героях жива в сердцах людей, а их семьи остаются под защитой и заботой общества», — отметил Владимир Вшивцев.

Мера поддержки реализуется по инициативе региональных властей и общественных организаций. Помимо сертификатов, мальчишкам от себя лично депутат вручил подарки.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.