Депутат Мособлдумы Вшивцев вручил детям погибшего бойца СВО сертификаты
Фото - © В канун начала нового учебного года детям участников спецоперации, которые мужественно сражались и сложили голову в боях за Отечество, вручают сертификаты магазина «Детский мир»./Ирина Паленова
Депутат Московской областной Думы, член Президиума регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Вшивцев вручил детям погибшего героя СВО подарочные сертификаты в магазин детских товаров, сообщает пресс-служба депутата.
В канун начала нового учебного года детям участников спецоперации, которые мужественно сражались и сложили голову в боях за Отечество, вручают сертификаты магазина «Детский мир».
«Важно отметить, что эта инициатива — это лишь одна из многих, направленных на поддержку семей погибших героев. В Московской области и по всей стране действуют различные программы, предоставляющие семьям погибших военнослужащих финансовую помощь, помощь в трудоустройстве, психологическую поддержку и многое другое. Инициативы, подобные этой, подчеркивают, что память о погибших героях жива в сердцах людей, а их семьи остаются под защитой и заботой общества», — отметил Владимир Вшивцев.
Мера поддержки реализуется по инициативе региональных властей и общественных организаций. Помимо сертификатов, мальчишкам от себя лично депутат вручил подарки.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.
«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.