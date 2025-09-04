Депутат Мособлдумы: власти не обязуют россиян удалять свои аккаунты в соцсетях

Депутат Мособлдумы Анатолий Никитин сказал, что власти не обязывают россиян удалять свои аккаунты в зарубежных социальных сетях Instagram* и Facebook*, пишет «Газета. Ru» .

Однако на сегодняшний день создаются условия для перехода на безопасные и легальные сервисы.

«Текущая тенденция показывает рост интереса россиян к отечественным площадкам. Российские соцсети предлагают качественные условия для общения, бизнеса и творчества. Разные аудитории находят подходящие форматы. Например, Telegram демонстрирует рост аудитории. Среднемесячный охват сервиса — 74% россиян. ВКонтакте активно развивает формат коротких видео», - уточнил парламентарий.

Он сослался на данные ВЦИОМ, согласно которым 58% граждан тревожит сохранность материалов на иностранных порталах. Депутат пояснил, что данные в этом случае находятся физически на сервере другой страны — значит, в другом правовом поле. Доступ к ним на некоторых платформах теперь затруднен, сказал Никитин. Он добавил, что на эту информацию не распространяется закон о защите персональных данных.

*Facebook и Instagram владеет компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена), которая признана в России экстремистской и запрещена.