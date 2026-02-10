Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов посетил патриотические уроки в Реутове

Патриотические встречи, посвященные памяти Героев Советского Союза Григория Речкалова и Валентина Котика, прошли 9 февраля в гимназии и школе №10 Реутова при участии депутата Московской областной думы Тараса Ефимова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во время мероприятий историки-краеведы рассказали школьникам о судьбах Григория Речкалова и Валентина Котика, их вкладе в победу в Великой Отечественной войне. Особое внимание уделили поддержке военнослужащих и сбору гуманитарной помощи.

«Молодому поколению нужно знать о страницах родной истории и о тех, кто служил и продолжает служить Родине. События, происходящие сегодня, показывают важность сохранения исторической памяти», — отметил Тарас Ефимов.

В Реутове регулярно проходят патриотические встречи, приуроченные к значимым событиям отечественной истории. Организаторы подчеркивают важность воспитания патриотизма среди молодежи.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.