Депутат Мособлдумы посетил инженерный класс в гимназии Балашихи

Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов посетил инженерный класс в гимназии № 1 имени Героя Российской Федерации А. В. Баландина, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В рамках проекта партии «Единая Россия» «Новая школа» депутат Мособлдумы Тарас Ефимов совместно с директором гимназии Анной Скоропуповой ознакомился с работой класса, где школьники учатся управлять беспилотниками. Его открыли в 2024 году и он очень востребован у ребят.

«За беспилотными летательными аппаратами будущее. Важно, что ребята начинают изучать принцип их работы и управление со школы. Гимназия сотрудничает с детским технопарком „Кванториум“. Это позволяет изучать 3D-моделирование и работу станков для прототипирования», — отметил Тарас Ефимов.

В рамках дополнительного образования в инженерном классе занимаются не только старшеклассники, но и ребята помладше. Всего это более 100 школьников. Учебный курс построен на знании технологии, информатики, физики, математики и становится одним из базовых для формирования у школьников функциональной грамотности, инженерно-технического, проектного, креативного и критического мышления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.