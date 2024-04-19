Депутат Мособлдумы посетил Георгиевскую гимназию в Егорьевске

Во время рабочего визита Максим Александрович передал руководству учебного заведения сертификат на приобретение спортивного инвентаря. С такой просьбой к депутату ранее обращался преподаватель физкультуры Василий Бушманов. Василий Александрович занимается физической подготовкой гимназистов более 40 лет. Его ученики показывают хорошие результаты на соревнованиях разных уровней.

В этом году в спартакиаде школьников гимназисты заняли первое место по волейболу, и два вторых места — по баскетболу и мини-футболу. Директор Георгиевской гимназии Вера Жиденькова поблагодарила депутата за подарок.

Сертификат будет использован на закупку инвентаря для сдачи ребятами комплекса ГТО и на приобретение футбольных и волейбольных мячей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.