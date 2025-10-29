Депутат Миронов предложил меры для роста рождаемости в стране

Глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов рассказал журналистам NEWS.ru о своих предложениях по стимулированию демографии. Он считает, что изменение системы материнского капитала может привести к росту числа рождений в 1,5 раза.

Миронов предлагает сделать выплаты больше с каждым следующим ребенком в семье. Кроме того, депутат выступает за расширение помощи семьям с ипотекой. По мнению парламентария, государство могло бы списывать семьям по 500 тыс. рублей с жилищного кредита после появления первого ребенка.

Также Миронов рассказал о планах своей партии в области демографии. Он отметил, что специалисты фракции провели расчеты и выяснили: только это нововведение способно обеспечить прирост в 600 тыс. младенцев ежегодно, что позволит поднять показатели рождаемости в 1,5 раза.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее заявила о росте коэффициента рождаемости в 18 российских регионах по результатам сентября. Наилучший показатель продемонстрировал Севастополь.

В России готовится новая мера поддержки молодых семей, совмещающих учебу и воспитание детей. Государство намерено ввести единовременную выплату в размере до 200 тыс. рублей для студентов, у которых рождается или усыновляется ребенок во время обучения.

