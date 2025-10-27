Господдержка студентов-родителей: в планах — выплаты до 200 тыс руб на ребёнка

В России готовится новая мера поддержки молодых семей, совмещающих учёбу и воспитание детей. Государство намерено ввести единовременную выплату в размере до 200 тысяч рублей для студентов, у которых рождается или усыновляется ребёнок во время обучения. Инициатива направлена на снижение финансовой нагрузки и создание более благоприятных условий для совмещения образования и родительства, сообщила РИАМО эксперт по социальным коммуникациям и семейным инициативам Анастасия Горелкина.

Предлагается, чтобы выплата предоставлялась студентам очной формы обучения в вузах и колледжах после рождения или усыновления ребёнка. Средства можно будет использовать на оплату жилья, приобретение детских товаров, медицинские услуги или образовательные расходы — от курсов до дополнительного обучения, отмечает эксперт.

Помимо единовременной выплаты, проект включает ряд сопутствующих мер. Среди них — льготы по оплате общежития, снижение стоимости детского питания в студенческих столовых, а также расширение доступа к университетским детским комнатам и яслям. В отдельных регионах, где демографическая ситуация особенно напряжённая, сумма выплаты может быть увеличена за счёт средств местных бюджетов, подчеркивает Горелкина.

По ее словам, на материальную поддержку смогут рассчитывать студенты очной формы обучения, независимо от курса и направления подготовки. Главное условие — наличие ребёнка в возрасте до трёх лет и гражданство РФ.

Оформить выплату можно будет через портал «Госуслуги» или непосредственно в образовательной организации, предоставив справку о зачислении и свидетельство о рождении ребёнка. Кроме того, рассматривается возможность автоматического продления меры для тех, у кого во время учёбы рождается второй или третий ребёнок. Это позволит студентам избежать повторного оформления документов и получать помощь без задержек, объясняет эксперт.

«Инициатива направлена на то, чтобы молодые родители могли спокойно продолжать образование, не опасаясь за финансовую сторону вопроса. Государство рассчитывает, что поддержка студентов-родителей станет дополнительным стимулом для укрепления института семьи и повышения рождаемости среди молодёжи», — отмечает Горелкина.

