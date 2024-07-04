Тыквенное масло — это ценный продукт, который получают из семян тыквы. Оно богато витаминами, минералами и другими полезными веществами. Об этом сообщил РИАМО депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия», координатор партийного проекта «Выбирай свое», эксперт в области пищевой промышленности Сергей Маликов.

«Тыквенное масло является ценным источником ненасыщенных жиров, растительного белка, минералов и витаминов. Оно улучшает состав крови, благотворно влияет на работу почек и мочевого пузыря. Также масло может использоваться как лечебно-профилактическое средство. Однако существует несколько заблуждений об этом продукте», - сказал Маликов.

Одно из главных заблуждений - тыквенное масло получают из мякоти тыквы. На самом деле его получают из семян тыквы. Мякоть тыквы не используется для производства масла.

Также многие считают, что тыквенное масло можно использовать только в кулинарии.

«Это не так. Тыквенное масло обладает лечебными свойствами и может использоваться в качестве дополнительного средства при лечении некоторых заболеваний», - отметил парламентарий.

Еще одно заблуждение - тыквенное масло имеет ярко-оранжевый цвет. Цвет тыквенного масла может варьироваться от светло-желтого до темно-зеленого. Это зависит от сорта тыквы и способа производства масла.

Тыквенное масло можно хранить при комнатной температуре. Это заблуждение. Тыквенное масло нужно хранить в темном прохладном месте. При комнатной температуре оно быстро портится.

Также люди заблуждаются, считая, что тыквенное масло можно использовать для жарки. Это не рекомендуется делать. При нагревании тыквенное масло теряет свои полезные свойства.

Существует заблуждение, что тыквенное масло можно заменить любым другим растительным маслом.

«Это не так. Тыквенное масло имеет уникальный состав и свойства, которые не могут быть воспроизведены другими маслами», - добавил депутат.

Еще некоторые думают, что тыквенное масло можно употреблять в неограниченных количествах. Это неправда. Тыквенное масло является высококалорийным продуктом, поэтому его употребление должно быть умеренным.

«Эти заблуждения о тыквенном масле могут привести к неправильному использованию этого продукта. Чтобы получить максимальную пользу от тыквенного масла, необходимо знать его истинные свойства и правильно его применять», - обозначил Маликов.

В Московской области производством тыквенного масла занимаются несколько компаний. Продукция подмосковных компаний широко представлена на российском рынке и пользуется высоким спросом у покупателей.

«Этот продукт по-настоящему можно считать гордостью региона», - заключил парламентарий.