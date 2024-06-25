Депутат Маликов обозначил важность отработки действий при пожарной опасности

Один из самых важных и актуальных аспектов как на производстве, так и дома, который напрямую влияет на жизнь и здоровье людей, — это вопрос пожарной безопасности, сообщил РИАМО депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия», координатор партийного проекта «Выбирай свое» Сергей Маликов.

Он напомнил, что каждый работодатель, согласно действующему законодательству, обязан соблюдать предписания, которые регулируют пожарную безопасность, т. е. необходимо своевременно проверять оборудование, подготавливать персонал, проводить тренировочные эвакуации, а также заранее продумать и разработать план эвакуации.

«Хочу напомнить, что ответственность по обеспечению пожарной безопасности лежит не только на уполномоченных сотрудниках организаций, но и на руководителях. Несоблюдение правил пожарной безопасности влечет меры дисциплинарной, административной и уголовной ответственности. Особенно если пожар привел к тяжкому вреду здоровью или гибели одного или нескольких человек», — сказал парламентарий.

В пример хорошей подготовки Маликов привел охранника, который накануне сумел вывести из горящего здания во Фрязине несколько десятков человек. Он одним из первых бросился спасать людей. Охранник бегал по этажам и просил сотрудников разных организаций эвакуироваться. Своими действиями он спас десятки жизней.

Депутат отметил, что абсолютно все должны знать, как действовать при пожаре. И это должно постоянно проверяться.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что один из пострадавших в результате пожара в здании во Фрязине находится в тяжелом состоянии в больнице.

«Он в тяжелом состоянии, подключен к ИВЛ. Уже есть положительная динамика, врачи борются за жизнь мужчины», — заявил глава региона.