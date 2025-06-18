Депутат Иванов возмущен участием Волочковой в ПМЭФ

Балерина Анастасия Волочкова в ближайшие дни выступит на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). В своей речи она планирует рассказать «о пути к мечте, преодолении трудностей и достижении целей» — она уже завершила аккредитацию и усиленно готовится к мероприятию, однако депутат Иванов заявил, что Волочковой не место на ПМЭФ, сообщила Общественная Служба Новостей .

Дпутат Брянской областной думы, а также глава движения «Россия Православная» Михаил Иванов считает, что выступление Волочковой — не более чем «очередной пиар-ход». По его мнению, на форуме должны выступать «настоящие труженики», а не скандально известные личности.

«Когда мы говорим о роли личности в воспитании молодежи, нельзя допускать, чтобы эталоном становились те, кто сам демонстрирует откровенно аморальное поведение. Где тут пример для подражания? В бесконечных видео с алкоголем, полуобнаженных позах или в публичных признаниях в любви к турецким сериалам и зарубежным поклонникам? Это не путь к мечте — это путь к деградации», — заявил Иванов.

Он высказал мнение, что Волочкова годами компрометирует себя.

«То она появляется в купальнике в банной кадке с шампанским, то откровенничает о личной жизни, то демонстрирует „шпагаты“ в самых неподходящих местах. О каком мотивационном манифесте может идти речь? <…> Настоящие герои — это те, кто трудятся, воспитывают детей, защищают Родину. А не те, кто превращают свою жизнь в бесконечное шоу для желтой прессы», — возмутился депутат.

Парламентарий уверен: ПМЭФ — это площадка для обсуждения стратегических вопросов развития государства, а не для демонстрации выходок светских персон.

Ранее Анастасия Волочкова резко ответила депутату Свинцову на его инициативу о запрете рекламы эскорт-услуг. Балерина заявила, что у парламентария «проблемы в сексе».