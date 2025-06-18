«У него проблемы в сексе»: Волочкова резко ответила депутату о запрете эскорта

Депутат Госдумы Андрей Свинцов выступил с инициативой о запрете рекламы эскорт-услуг, которую, по его мнению, можно заметить даже в фотографиях женщин, отдыхающих на курортах с разными мужчинами. В ответ Анастасия Волочкова заявила, что мнение парламентария ее не волнует, и она не собирается прекращать публиковать снимки с отдыха в компании ухажеров. Балерина посоветовала Свинцову заниматься государственными делами, а не контролировать личную жизнь людей, сообщила «Газета.Ru» .

«Меня вообще поражает, почему депутаты вместо того, чтобы принимать законы, связанные с политикой, лезут в личную жизнь, лезут к женщинам именно с тем, чтобы что-то запретить. Почему им все время хочется так запретить. Я этого дядю не знаю вообще, кто это, что это — вообще непонятно, честное слово. И мне абсолютно без разницы, что он думает. Курорты, женщины, мужчины — знаете, у меня такое впечатление, что у него [недостаток секса], поэтому он хочет запретить, чтобы женщины выкладывали свои красивые фотографии, с кем они отдыхают, с какими мужчинами. Я как выкладывала, так и буду выкладывать, он в жизни не сможет мне ничего запретить. Пусть не лезет в жизнь других людей, а живет своей жизнью. Видимо, его жизнь, этого дяденьки, очень скучна. Ну, у него проблемы, наверное, в сексуальной жизни», — сказала Волочкова.

Ранее Свинцов сообщил, что в Госдуме начали рассматривать вопрос о запрете пропаганды эскорт-услуг. Он убежден, что парламентарии должны четко дать понять: эскорт — это скрытая проституция, даже если ее не называют прямо.

По словам депутата, продвижение «аморального образа жизни» связано с разрушением «западными противниками» традиционных российских ценностей, а контент о «легкой доле» эскортниц вводит молодёжь в заблуждение. Свинцов считает, что рассказы о путешествиях с разными мужчинами — это «замаскированная проституция», однако запрет на отношения вне брака пока не обсуждается.

Ранее стало известно, что эскорт-агентства вербуют россиянок под видом найма на позиции SMM-менеджеров.