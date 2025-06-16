Эскорт-агентства вербуют россиянок под видом найма на позиции SMM-менеджеров

Эскорт-агентства вербуют молодых россиянок под видом вакансий SMM-менеджеров. На собеседовании им говорят, что одна из обязанностей — подбор девушек для богатых мужчин, сообщает SHOT .

19-летняя жительница Ростова-на-Дону рассказала, что откликнулась на позицию SMM-менеджера. Ее пригласили на собеседование в одну из компаний по видеосвязи.

На встрече «кадровик» начал задавать девушке странные вопросы. Например, узнавал, знает ли она английский, есть ли кредиты, проблемы с законом, зависимости, может ли она пройти полиграф.

Соискательница заподозрила неладное. Она спросила, с какой целью узнают эту информацию. Тогда «кадровик» сказал, что работает в «международном эскорт-агентстве».

Он предложил девушке вакансию — искать моделей по предпочтениям клиентов, назначать встречи, бронировать отели и билеты на самолет. Цена встречи стартует от 500 долларов. Оклад составлял 40 тыс. рублей в месяц, а клиентов — 10-20 в сутки. График работы — пятидневка. Девушка не согласилась на такое предложение.