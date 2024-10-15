Депутат Хамитов показал чек на обед из столовой Госдумы

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Пюре и биточки за 600 рублей: в Госдуме рассказали о ценах в столовой

Депутат Госдумы Амир Хамитов рассказал о ценах в столовой нижней палаты российского парламента, фотографии чека и блюд приводит РИА Новости.

На кассовом чеке, фотографией которого поделился депутат с агентством, указаны блюда и цены стандартного обеда в думской столовой.

Так, суп из цветной капусты стоит 140 рублей, картофельное пюре с куриным биточком — 190 рублей. За салат из помидоров и огурцов придется отдать 72 рубля. Напиток из сухофруктов продают за 75 рублей.

Таким образом депутат опроверг слухи о якобы низких ценах на обеды в Госдуме.