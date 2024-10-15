Депутат Хамитов показал чек на обед из столовой Госдумы
Пюре и биточки за 600 рублей: в Госдуме рассказали о ценах в столовой
Фото - © РИА Новости
Депутат Госдумы Амир Хамитов рассказал о ценах в столовой нижней палаты российского парламента, фотографии чека и блюд приводит РИА Новости.
На кассовом чеке, фотографией которого поделился депутат с агентством, указаны блюда и цены стандартного обеда в думской столовой.
Так, суп из цветной капусты стоит 140 рублей, картофельное пюре с куриным биточком — 190 рублей. За салат из помидоров и огурцов придется отдать 72 рубля. Напиток из сухофруктов продают за 75 рублей.
Таким образом депутат опроверг слухи о якобы низких ценах на обеды в Госдуме.