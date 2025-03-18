Депутат Госдумы рассказал, как добиться увеличения пенсии

Он отметил, что можно контролировать верность подсчета рабочего стажа. При этом важно учесть все периоды трудовой деятельности. Важно знать, засчитывался ли период ухода за детьми или престарелыми родственниками.

Один из способов — выбрать выгодный пенсионный фонд. По его словам, негосударственные пенсионные фонды часто предлагают более высокую доходность за счет инвестирования накоплений.

Еще один вариант — срочная пенсионная выплата, которая позволяет получить средства в более короткий срок. Она назначается минимум на 10 лет. В этом случае выплачивается большая сумма, чем предусматривается стандартной выплатой.

Депутат назвал еще один способ, когда можно докупить пенсионные баллы.

Ранее стало известно, что средняя пенсия в РФ побила рекордный минимум 2017 года по соотношению к зарплате. В конце 2024 года страховая пенсия по старости составила почти 25 тыс. руб., а зарплата — 86 тыс. руб.