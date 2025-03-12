Средняя пенсия в РФ побила рекордный минимум 2017 года по соотношению к зарплате

Средняя пенсия в России рухнула ниже 1/3 от зарплаты

Средняя пенсия в России составляет менее одной третьей от зарплаты. Побит рекордный минимум 2017 года, заявили в Ассоциации негосударственных пенсионных фондов. Об этом пишет газета «Известия» .

В конце 2024 года средняя страховая пенсия по старости была равна 25 тыс. рублей, а средняя заработная плата в стране составила 86 тыс. Таким образом, пожилые люди к старости начинают получать от государства выплаты меньше одной третьей части (29%) от заработка.

Это минимальный показатель в РФ с 2017 года. Тогда коэффициент был 36%.

Причина дисбаланса в том, что зарплаты увеличиваются быстро. Они растут неравномерно по разным отраслям. При этом пенсии увеличивают на размер инфляции.

Ранее сообщалось, что более 743 тыс. пенсионеров и инвалидов Подмосковья получат надбавку к пенсии.