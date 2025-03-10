Более 743 тыс пенсионеров и инвалидов Подмосковья получат надбавку к пенсии

С 1 января был преобразован институт компенсационных выплат по уходу за инвалидами I группы и гражданами старше 80 лет. Отделение Социального фонда автоматически установило к пенсиям этих граждан выплаты на уход, сообщает пресс-служба социального фонда России.

​Период ухода за гражданами с инвалидностью I группы или гражданами старше 80 лет по-прежнему учитывается в страховой стаж для трудоспособных жителей Московского региона. За полный календарный год такого ухода отделение Социального фонда начислит пенсионный коэффициент в размере 1,8.

​Трудоспособным гражданам, которым в 2024 году производилась компенсационная выплата (1 200 рублей), периоды ухода будут автоматически учтены на индивидуальных лицевых счетах. Обращаться с заявлением для учета этих сведений не требуется.

​Если уход за нетрудоспособными гражданами осуществляется в 2025 году (и далее), для его учета на индивидуальном лицевом счете необходимо подать заявление в отделение СФР по Москве и Московской области. Что можно сделать и после завершения такого ухода.

​При раздельном проживании нужно также предоставить письменное подтверждение нетрудоспособного или его законного представителя. Оно должно содержать информацию о том, что за ним в действительности осуществлялся уход и его период.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.