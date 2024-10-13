Депутат Госдумы предложил восстановить памятник Дзержинскому на Лубянке

В Госдуме предложили восстановить памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади в Москве, сообщает РИА Новости .

«Историческая справедливость — это восстановить памятник Феликсу Дзержинскому», — заявил автор инициативы депутат Госдумы Султан Хамзаев.

По его словам, монумент необходимо включить в число памятников истории и культуры федерального значения.

«Это наша история, какая бы она сложная ни была», — резюмировал депутат.

Ранее сообщалось, что губернатор Вологодской области Георгий Филимонов объявил, что в ближайшее время в регионе будет установлен памятник Иосифу Сталину.