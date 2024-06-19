Депутат Госдумы: необходим закон о контроле за осужденными, вернувшимися с СВО

Депутат Госдумы Нина Останина призвала оберегать социум от вернувшихся с СВО осужденных, а также сочла необходимым принять закон о контроле за ними, сообщает Газета.ru .

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что преступлений с участием осужденных, вернувшихся с СВО, может стать еще больше, так как у таких людей нет времени на социализацию. Она считает, что правоохранительные органы должны защищать общество от них.

Останина подчеркнула, что вернувшиеся с фронта осужденные должны находиться под постоянным контролем правоохранительных органов, которые, в свою очередь, обязаны помогать военным с трудоустройством.

По мнению Останиной, депутатам необходимо принять соответствующий законопроект уже в ближайшее время.

Ранее в городе Топки Кемеровской области задержали подозреваемого в жестоком убийстве 12-летней девочки. Многократно судимый мужчина в 2019 году получил 13,5 года колонии за расправу над пенсионеркой. До недавнего времени он был проходил службу в зоне СВО.