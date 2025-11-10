Депутат Госдумы Коган проверил капитальный ремонт ДК «Исток» в Серпухове

Капитальный ремонт ДК «Исток» — это инициатива самих жителей, которые обратили внимание на проблему аварийного состояния здания (трещины в фундаменте, обрушающаяся стена и др.).

Подрядчик уже укрепил фундамент, тем самым устранив все основные риски, связанные с аварийностью здания. Также полностью поменяли перекрытия и заменили кровлю, чтобы остановить разрушение от протечек. Ведется серьезная работа по возвращению исторического облика здания.

Сейчас специалисты подрядной организации вплотную занялись фасадом. Это одна из ключевых задач, так как стоит цель — как можно скорее закрыть тепловой контур здания, чтобы продолжить внутренние работы в зимний период без потери темпов. Строители последовательно наносят на металлическую сетку штукатурку и шпаклевку, после чего будет выполнена двухслойная покраска. Полностью с фасадными работами подрядчик рассчитывает управиться до конца ноября.

«Я очень хорошо понимаю ребят, которые ждут не дождутся, когда откроются их секции. Мы работаем над этим каждый день. Конечно, не без сложностей: не хватает рабочих рук, были задержки работ из-за подготовки документов. Но мы надеемся справиться с основными работами уже к маю. И уж точно сделаем все возможное, чтобы 1 сентября 2026 года дети вошли в обновленный Дворец культуры», — отметил депутат Госдумы Александр Коган.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.