Депутат Госдумы Боярский сравнил интернет-блокировки с ПДД

Все без исключений должны соблюдать законы в интернете, как и правила дорожного движения, сообщил председатель комитета Госдумы ФС РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский в рамках Российского форума по управлению интернетом RIGF 2026.

«Надо сказать, что многие, особенно сейчас нашумевшие истории, закладывались довольно давно. То, что мы сейчас видим, — это результат побуждения к исполнению закона. Я всегда привожу простые примеры, для чего это существует: для нашего удобства, безопасности. Интернет — не менее опасная среда, если мы говорим особенно о детях и о пожилых», — сказал Боярский.

Также депутат сравнил интернет с автомобильными дорогами. Он уточнил, что ПДД обязательны к исполнению для всех, и в Сети тоже самое. Исключений быть не должно.

«В интернете нужно сделать так, чтобы все жили по одним правилам. Беспрекословно исполняли требования законодательства, будь то, Российская Федерация или любая другая суверенная держава», -добавил парламентарий.

Во вторник дали старт первому дню 16-го Российского форума по управлению интернетом RIGF 2026.

