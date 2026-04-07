Российский форум по управлению интернетом RIGF 2026 открылся в Москве

Знаковое событие для всей IT-сферы проходит 7 и 8 апреля. Директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев на церемонии открытия отметил, что российской доменной зоне уже исполнилось 32 года. За это время зарегистрировано более 6 млн интернет-адресов.

«На этой площадке государство вместе с бизнесом, вместе с обществом обсуждают насущные и сложные вопросы, связанные с текущим состоянием и развитием интернета. На сегодняшний день порядка 130 миллионов, а это порядка 93% населения России, пользуются интернетом. Мы построили в настоящий момент времени, наверное, один из самых прогрессивных и технологичных цифровых миров, который позволяет дотянуться не только до крупных городов, но и до сельской местности», — сказала начальник управления президента России по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева.

Она добавила, что Россия наряду с Китаем и Америкой построила комплексный цифровой суверенитет. Он во многом складывается из привычных сервисов, таких как поисковые, почтовые, госуслуги, магазины, национальная платежная система и так далее.

«Это позволяет нам говорить о том, что в рамках Рунета у нас выстроена суверенная цифровая экосистема, которая позволяет нам чувствовать себя абсолютно уверенно и строить наши сервисы», — подчеркнула Матвеева.

Она отметила, что среди поисковых сервисов на территории России «Яндекс» уверенно опережает по ежедневному охвату американского конкурента Google.

«Сегодня Рунет — одна из важнейших инфраструктур нашего общества. Даже не верится, что она такая молодая — ей всего чуть более 35 лет. Все это время интернет в России развивался как саморегулирующаяся система. Сообщество технических специалистов, пользователей Сети выстроили живую экосистему, которая строится, держится на доверии и взаимном понимании общих интересов. За эти 30 лет стало видно, где нужно оставить место для свободы и инновации, а где нужны единые стандарты и внимание к устойчивости и безопасности», — добавил генеральный директор ООО «ТЦИ» Алексей Рогдев.

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Александр Шойтов отметил, что процесс цифровизации идет большими темпами. Вместе с тем активно внедряется искусственный интеллект и big data.

