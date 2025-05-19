Депутат Буцкая попросила проверить состав детского питания Nestle

сегодня в 23:07

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая просит Роспотребнадзор проверить информацию о нарушениях в составе детского питания компании Nestle, пишет ТАСС .

Соответствующее письмо она направила письмо на имя руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.

Буцкая просит проверить информация СМИ о выявленных серьезных нарушениях в составе детского питания торговой марки Nestle.

Согласно сообщениям, детское питание Nestle массово отзывается из французских магазинов из-за превышения нормативного предела по охратоксину А.

Ранее в городе Лодейное Поле в Ленинградской области трехлетняя девочка съела картофель фри в кафе и скончалась.Мать малышки отметила, что ее дочь могла умереть из-за индивидуальных особенностей.