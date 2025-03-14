Депутат Богородского округа вручила сертификат на покупку игрушек детсаду

В день открытия новому детскому саду в г. Ногинск сделали подарок. Депутат Богородского округа Ольга Попова передала заведующей дошкольного учреждения сертификат на приобретение детских игрушек на сумму 100 тыс. рублей, сообщает пресс-служба администрации округа.

На днях в мкр. Истомкино прошло торжественное открытие детского сада.

Трехэтажный детский сад отвечает всем необходимым требованиям. Он оснащен современным оборудованием, есть спортивный и музыкальный залы, медицинский блок, кабинеты психолога и логопеда, кабинеты для дополнительного образования. На территории несколько площадок для детей разных возрастных групп. Само здание и прилегающая территория находятся под круглосуточным видеонаблюдением системы «Безопасный регион».

«Теперь 170 малышей получат комфортные условия для дошкольного развития. Просторные группы, уютная атмосфера, благоустроенная территория для прогулок и активных игр — все это создано для счастья и гармоничного роста наших детей», — отметила депутат.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.