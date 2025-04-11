Депутат Авскентьева предложила ограничить рекламу услуг родологов

Депутат Госдумы от «Новых людей» Сардана Авксентьева попросила ФАС ограничить рекламу услуг родологов. Эти «специалисты» обещают людям избавить от проклятия рода, а также изменить их жизнь, сообщает SHOT .

Парламентарий отметила, что многие из таких «специалистов» занимаются мошенничеством, обещая наладить клиентам личную жизнь, карьеру или понять, из-за чего у них есть проблемы со здоровьем. Но на самом деле они не имеют научных подтверждений, поэтому следует ограничить их рекламу, а также маркировать курсы родологов как основанные на лженаучной или непроверенной информации.

Подобные обучения сегодня стоят от 20 до 130 тыс. рублей. Родологи рассказывают, как раскулачивание бабушек и дедушек в ХХ веке повлияло на финансовое состояние их внуков, поясняют при чем тут мать и отец, если у человека заболели легкие.

Как считает депутат, если астрология затрагивает собственный опыт человека, то родология оказывает влияние на целые семьи.