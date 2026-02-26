Денежную награду пообещали ворам за возвращение знаменитого моржового пениса

Владелец популярной американской закусочной Donkey’s Place объявил о денежном вознаграждении за информацию, которая поможет найти бакулюм, похищенный в декабре прошлого года, сообщает NJ.com .

В баре Donkey’s Place города Камден (штат Нью-Джерси) можно было увидеть необычную достопримечательность — кость из пениса моржа, достигающую длины около полуметра. Экспонат, наряду с зубом мегалодона и другими артефактами, хранился за стойкой бара на протяжении нескольких десятилетий.

По словам сотрудницы баар Мии Панеллы, в декабре трое мужчин проявили интерес к кости. Женщина предложила им подержать кость и угадать, какой части тела животного она принадлежит. Пока Панелла отлучилась в подсобку по делам, мужчины скрылись, прихватив с собой моржовый пенис.

С тех пор внук основателя закусочной и ее нынешний владелец Роб Лукас младший безуспешно пытается вернуть украденный артефакт. Он уже пытался найти воров через соцсети и теперь предлагает вознаграждение в размере 500 долларов за информацию о местонахождении бакулюма или за его возвращение.

Роб утверждает, что пенис моржа стал символом заведения. Постоянные посетители с трепетом относятся к судьбе необычного экспоната. Лукас, например, в шутку жаловался, что буквально «плачет, как морж» из-за бакулюма.

