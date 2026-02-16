Редчайшую карточку Pokémon продали на аукционе за 16,5 млн долларов

В США на аукционе продали одну из самых уникальных коллекционных карточек японской медиафраншизы Pokémon за рекордные 16,5 миллионов долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на The Japan Times.

Покупателем редчайшей карточки стал сын бывшего пресс-секретаря Белого дома Энтони Скарамуччи.

Данная продажа установила новый мировой рекорд не только для вселенной Pokémon, но и для всей индустрии коллекционных карт в целом. Аукционный дом Goldin, организовавший продажу, указывает, что эта карта с оригинальным изображением Пикачу — ключевого персонажа франшизы — уже признавалась самой ценной в истории.

В 2021 году ее за 5,3 миллиона долларов приобрел американский интернет-блогер Логан Пол. Артефакт выполнен в форме кулона из чистого золота, декорированного 10 тысячами бриллиантов суммарным весом приблизительно 35 карат. Крепление подвески также инкрустировано алмазами на 6,5 карата и соединяется с золотой цепью.

Карточку создали в 1998 году ограниченным тиражом в 41 штуку. Эта карта является единственной в мире, удостоенной высшего возможного балла от авторитетной оценочной организации Professional Sports Authenticator (PSA).

Франшиза Pokémon — один из самых узнаваемых проектов современной японской поп-культуры, запущенный медиагигантом Nintendo в 1996 году. За время своего существования покемоны превратились в главных героев многосерийного аниме, ряда полнометражных анимационных фильмов, а также многочисленных видеоигр. Аниме-сериал о путешествиях Эша и Пикачу демонстрировался на телеэкранах 192 стран, включая Россию.

