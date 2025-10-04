Денег на них нет: в канадском океанариуме могут усыпить 30 китов

В канадском океанариуме Marineland могут усыпить 30 китов, если власти срочно не предоставят финансовую помощь учреждению, сообщает Ura.ru .

Океанариум выставили на продажу в 2023 году. Но до сих пор сделку так и не заключили.

«Мы полностью погрязли в долгах и быстро исчерпываем ресурсы, необходимые для обеспечения надлежащего ухода за китами», — предупредила Marineland в письме к министру рыболовства Джоанне Томпсон.

При этом океанариум в Китае был готов принять белух, но Томпсон отклонила запрос от канадского парка на экспорт млекопитающих.

В океанариуме подчеркнули, что они могут либо переселить животных, либо усыпить их — других вариантов нет. Причем последнего исхода специалисты пытаются избежать.

Парк запросил у властей страны немедленное финансирование для ухода за китами. Это необходимо пока не будет организовано подходящее переселение. Белухи, живущие в Marineland, родились в неволе, поэтому нельзя их выпускать в океан.

