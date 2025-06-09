День России отпразднуют в городском парке Павловского Посада

Новое расписание на текущую неделю подготовил городской парк культуры и отдыха в Павловском Посаде. Активный вторник ожидает всех гостей парка. Главными мероприятиями станут занятия по настольному теннису в 15:00 и парковый клуб «Мое лето» в 17:00. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Игры в настольный теннис продолжатся в среду, 11 июня в 17:00.

12 июня все жители и гости Павловского Посада отметят День России. Торжественные мероприятия начнутся с 11:00 «С Россией в Сердце». В 16:00 пройдет концерт группы «Дельта». Далее программу продолжит группа «Авангард».

В субботу самые маленькие гости парка смогут посетить занятия студии «Пластилиновая ворона». Завершиться день Парковым клубом «Мое лето».

Отметим, что все мероприятия в городском парке культуры и отдыха в Павловском Посаде проходят на безвозмездной основе.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.