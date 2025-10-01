День пожилого человека отметили в Молодежном совете при Минкультуры Подмосковья

1 октября Молодежный совет при министерстве культуры и туризма Московской области на базе ГАПОУ МО «Московский губернский колледж искусств» провел праздничное мероприятие, посвященное Дню пожилого человека. Об этом сообщает пресс-служба культурного ведомства.

В мероприятии приняли участие более 60 студентов, а также преподаватели и почетные гости. Центральными фигурами праздника стали ветераны педагогического труда и творческих профессий — сотрудники Московского губернского колледжа искусств, заслуженные работники культуры, обладатели государственных наград и званий за выдающийся вклад в развитие искусства и образования.

В честь гостей был подготовлен концерт, в котором студенты и молодые преподаватели представили музыкальные и художественные номера. Каждое выступление стало символом благодарности и признательности людям, посвятившим свою жизнь культуре и искусству.

От лица Молодежного совета ветеранам вручили благодарственные письма — за верность профессии, наставничество и сохранение культурных традиций. Кроме того, в рамках программы прошла серия мастер-классов, где ветераны поделились опытом, знаниями и воспоминаниями, а молодежь получила уникальную возможность услышать советы и живые истории из первых уст.

Завершением дня стала дружеская беседа за чашкой чая, в атмосфере искреннего диалога и преемственности поколений.

Такие встречи становятся хорошей традицией и служат важным напоминанием о том, что уважение к старшему поколению — не формальность, а естественная потребность общества, стремящегося к развитию и сохранению культурных ценностей.

