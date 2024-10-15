День отца отметят в парках Подмосковья 20 октября

20 октября более чем в 50 парках Московской области отметят день отца на общеобластном мероприятии «Отцы и дети». Для гостей подготовили квесты, показательные выступления, спортивные состязания, концертные программы и многое другое, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

Так, парк усадьбы Кривякино г. о. Воскресенск приглашает взрослых и детей на квест «Отец молодец, или С папой хоть куда!» и мастер-классы по робототехнике и программированию. На протяжении всего мероприятия на главной площади парка будет работать выставка детских рисунков.

В парке «Ривьера» Можайского г. о. для гостей пройдут квест на ловкость и смекалку «С папой хоть куда» и спортивные состязания для всей семьи. В завершении мероприятия все желающие смогут принять участие в фотопроекте «Рядом с папой».

В парке «Скитские пруды» Сергиево-Посадского г. о. состоятся кулинарный мастер-класс по приготовлению самого вкусного бургера и творческий мастер-класс по созданию поздравительной открытки. Взрослых и детей приглашают на интерактивную программу с играми и конкурсами.

Городской парк культуры и отдыха г. о. Чехов подготовил для посетителей интеллектуальное сражение «Отцы и поколение 21». Также в этот день пройдут анимационная программа для детей, ярмарка мастеров «Сделано вручную» и мастер-класс «Дела гаражные».

В парке «Победа» Талдомского г. о. состоятся спортивные состязания «Самый сильный папа» и семейная викторина. Помимо этого, гостей парка ждут творческие мастер-классы, квест и концертная программа «О папе с теплом».

Мероприятия организованы при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.