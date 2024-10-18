День мужского счастья: какие из брутальных блюд предпочитают россияне

19 октября в мире отмечается необычный праздник — День мужского счастья. Как известно, иногда для счастья бывает достаточно вкусно поесть: исследования показали, что во время приема пищи выделяется большое количество «гормонов радости» — эндорфинов. Представители сервиса «Пятёрочка Доставка» выяснили, какие именно из блюд, традиционно считающихся «мужскими», заказывают чаще всего.

Самый удобный для мужчин способ устроить сытный и вкусный прием пищи — заказать готовую еду. В рейтинг готовых блюд, которые заказывали пользователи сервиса, вошли суп-солянка, куриный шашлык с картошкой, отбивные и котлеты с различными гарнирами, плов с курицей, салаты. И, конечно, главное блюдо, которое делает мужчин счастливыми, — борщ. Почти каждый десятый заказ готовой еды в 2024 году содержал эту позицию. Больше всего его любят москвичи и петербуржцы: именно в этих регионах борщ оказался на первом месте среди готовой пищи.

Считается, что любимая еда мужской половины человечества — это мясо и птица. Обычно заказывать предпочитают птицу: 71% покупок в этой категории составляет курица или индейка, и только 29% — остальные виды мяса: свинина, говядина и баранина. Однако востребованность охлажденного мяса продемонстрировала скачок в сентябре, когда теплая погода располагала к выездам на шашлыки: количество мясных заказов выросло на 16% по сравнению со средним значением за предыдущие 3 месяца. Самым популярным шашлыком этого года стал свиной: на него пришлось 59% заказов против 11% у говяжьего шашлыка и 30% у других мясных изделий. Из того, что еще мужчины любят пожарить на мангале, в топе купаты, свиные колбаски и чевапчичи.

Один из любимых мужских перекусов — колбасные изделия — также пользуется популярностью в доставке на дом. Интересно, что самые большие любители колбасы живут во Владивостоке: в этом городе доля пользователей доставки, заказывающих колбасные изделия, почти в 5 раз выше среднего показателя по России, а также большие любители колбасы живут в Хабаровске и Красноярске. Самым любимым колбасным изделием российских мужчин в этом году стала вареная колбаса, второе место заняла докторская, а третье — молочные сосиски.

Любимая мужская закуска — чипсы, орешки и сухарики. Именно под них россияне предпочитали болеть за любимые команды на футбольном чемпионате — 2024, как ранее выяснили аналитики сервиса «Пятёрочка Доставка». В рейтинг хрустящих снеков вошли жареный арахис с солью, чипсы со вкусом сметаны и лука, ржаные сухарики со вкусом семги, кукурузные сырные палочки. Брутальные сибиряки предпочитают сухарики с беконом, а также с хреном — эти виды оказались на первых местах в Иркутске, Новосибирске, Омске и Красноярске. В Перми в топ вышли сухарики с чесноком, а в Самаре — с ветчиной и сыром.

Считается, что для самостоятельной готовки мужчины предпочитают ззамороженные продукты быстрого приготовления: их можно быстро заказать с доставкой на дом и сразу же приготовить. В битве «брутальных» полуфабрикатов первое место традиционно одерживают пельмени: 28% заказов в этой категории остаются за ними. Интересно, что в июне — июле этого года популярность пельменей снизилась в среднем на 25%: в летние месяцы пользователи доставки стали отдавать предпочтение котлетам-полуфабрикатам и замороженной пицце, — однако уже к сентябрю заказы пельменей вернулись на прошлый уровень. Самыми популярными позициями для заказа также стали куриные наггетсы, чебупицца и замороженный чебурек.