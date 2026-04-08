День космонавтики школьный спутник «УмКА» из Подольска встретит над Антарктидой

Первый в мире школьный космический телескоп «УмКА-1» с июня 2023 года находится в космосе и посылает сигналы на Землю. За почти три года полётов его значительно улучшили. Как отмечают конструкторы, «УмКА» уже совершенно другой — имеет больше возможностей, которые позволяют постоянно экспериментировать и привносить что-то новое.

С начала года «УмКА» может мониторить и составлять карту зашумлённости планеты. В конце марта успешно прошли первые тестовые включения аудиопередач. Радиолюбители из любой точки планеты могли получить аудиомаяк, который напоминает мелодию «Колыбельная медведицы» из советского мультфильма «Умка». Также теперь есть возможность передачи маяка азбукой Морзе.

С первым школьным космическим телескопом всегда проходит много активностей. Он сделал сотни снимков небесных тел, включая Землю и Луну. Также с его помощью состоялось первое гендер-пати в космосе, когда радиолюбители угадывали пол ребёнка. Летом планируется первый орбитальный турнир спутников. Четыре спутника поделят на две команды. Они будут слать кодовые сообщения. Радиолюбители будут их принимать и либо помогать, либо наносить урон, чтобы победила команда, которую они поддерживают.

Запланированы и образовательные эксперименты. В их числе акция 1 июня, где «УмКА-1» детскими голосами на разных языках будет поздравлять с Днём защиты детей.

Работу спутника поддерживают ученики школы № 29, самый юный участник проекта — ученик третьего класса. Также участвуют сегодняшние студенты, которые в своё время его создавали. Помогают и специалисты, как, например, руководитель школьного Центра управления полётами (ЦУПа), профессиональный инженер Алексей Шафиев.

Ученик 8 класса Серафим Поздникин астрономией увлекается с трёх лет. Занятость в ЦУПе, изучение космоса с помощью спутника, его обслуживание вызывают большой интерес и помогают получать полезные навыки.

День космонавтики «УмКА» встретит над Антарктидой. В команде смеются, мол, белый космический медвежонок посетит Южный полюс.

У «УмКА» много друзей во всём мире. В День космонавтики они будут через спутник обмениваться фотографиями тематических поделок.

Спутник «УмКА» формата CubeSat 3U с оптическим телескопом на борту создан учащимися российских школ на грант от Фонда содействия инновациям по программе Space Pi в рамках Открытого всероссийского сетевого проекта «Школьный космический телескоп». Реализация проекта началась в 2019 году.

Сейчас идёт подготовка к созданию «УмКА-2». Это совместный проект с факультетом космических исследований МГУ. Второй спутник планируют сделать более мощным. В команду школьников так же, как и с первым оптическим телескопом, войдут дети из разных городов страны.

Рабочее название второго спутника — «УМА». И уже есть легенда, что это мама — большая медведица. И она отправится в звёздное небо искать «УмКУ».

