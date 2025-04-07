День космонавтики отметят в МФЦ Подмосковья

В подмосковных МФЦ пройдут мероприятия в честь Дня космонавтики. В Дмитровском муниципальном округе пройдет конкурс творческих рисунков и поделок «В Космос с МФЦ». Компетентное жюри выберет 5 лучших работ, авторы которых будут награждены памятными призами. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

12 апреля с 9:00 до 11:00 в МФЦ городского округа Пушкинский по адресу: г. Пушкино, Московский пр-кт, д. 54А состоится детский мастер-класс по изготовлению ракеты из цветной бумаги. В офисе «Мои Документы» по адресу: г. Красноармейск, пр-кт. Испытателей, д. 7 с 11 по 12 апреля можно будет ознакомиться с фотозоной, посвященной Дню космонавтики.

Важное условие: на творческой работе должен отображаться логотип или название организации «Мои Документы». Работы принимаются по 10 апреля на стойке информации в головном офисе МФЦ по адресу: мкр. им. Владимира Махалина, д. 20.

С 7 апреля в МФЦ Подольска будут организованы разнообразные мероприятия, посвященные истории освоения космоса. 11 апреля состоится мастер-класс, на котором дети смогут своими руками создать панно «Летим к звездам». Мероприятия пройдут по адресам: г. Подольск, мкр. Климовск, ул. Железнодорожная, д. 3; г. Подольск, мкр. Климовск, ул. Заводская, д. 7.

В офисе «Мои Документы» по адресу: г. Реутов, ул. Победы, д. 7 будет оформлена тематическая фотозона и раздача детям воздушных шаров. МФЦ городского округа Одинцово проведут увлекательную онлайн-викторину в своих социальных сетях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.