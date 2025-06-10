Демографическая зима: в ООН бьют тревогу из-за рекордно низких показателей

сегодня в 23:45

В ООН заявили о катастрофическом падении рождаемости в мире

Мир стремительно скатывается в демографическую пропасть. Об этом говорится в новом докладе Фонда ООН в области народонаселения, где ситуацию называют «кризисом исторического масштаба», сообщает Lenta.ru .

В ЮНФПА предупреждают: без радикального пересмотра глобальной социально-экономической политики человечество ждет «демографическое цунами» — стремительное старение населения и коллапс пенсионных систем уже к середине века.

«Мы переживаем не просто спад, а фундаментальный перелом в репродуктивном поведении человечества — „демографическая зима“», — заявила исполнительный директор ЮНФПА Наталия Канем.

Аналитики выделяют три смертельных для демографии фактора: тотальную финансовую нестабильность, крах социальных лифтов и глобальную геополитическую турбулентность.

«Когда человек не уверен, что сможет прокормить семью или защитить детей от войн — он просто не станет рисковать», — поясняют демографы.

Особую тревогу экспертов вызывает тот факт, что миллионы людей сознательно отказываются от родительства.

«Это не просто экономический вопрос — люди теряют веру в саму возможность создать стабильную семью», — отмечается в докладе.

В России ситуация может стать критической из-за снижения количества работоспособного населения.