Опора России: число трудоспособных граждан снизится на 1,5 млн человек в 2025 г

Вице-президент «Опоры России», глава комитета по производительности труда Дмитрий Пищальников прогнозирует дальнейшую убыль трудоспособного населения в РФ в 2025 году на 1,5 миллиона человек до примерно 79 миллионов человек, что приведет к гонке зарплат и повышению издержек бизнеса, сообщает Газета.ru .

Как объяснил эксперт, убыль числа трудоспособных россиян в возрасте от 16 до 54-59 лет происходит уже несколько лет из-за «демографической ямы» 1990-х годов.

Так, в 2024 году численность трудоспособных граждан России упала на 1,5 миллиона человек по сравнению с 2023-м — до 80,5 миллионов. По прогнозу Пищальникова, в 2025 году эта цифра сократится еще на 1,5 миллиона, или 1,9%, и составит 79 миллионов человек.

Итогом такой тенденции становится конкуренция среди работодателей за квалифицированные кадры и «гонка зарплат», что приводит к росту издержек бизнеса, снижая в итоге прибыльность и объемы инвестиций, а также нагрузку на бюджет страны, отметил эксперт.

Среди способов решения этой проблемы — смягчение миграционной политики, стимулирование рождаемости, повышение производительности труда за счет новых технологий, переквалификация кадров, а также улучшение общего уровня здоровья населения.