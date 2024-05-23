Демограф Синельников: выплата молодым матерям в 200 тыс руб полезна для семьи

Родившим до 25 лет россиянкам выплатят по 200 тыс. рублей за каждого ребенка. Эффект от такой господдержки будет, но его величину пока определить трудно, сообщил РИАМО профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников.

«Думаю, что эффект будет, но какой именно, конечно, определить трудно. Предполагаю, что не особенно большой. Начнем с того, что это все-таки выплата разовая. Это не пособие, которое будет выплачиваться ежемесячно, а разовая выплата», — отметил Синельников.

Он добавил, что все больше увеличивается та часть населения, которая ориентируется не на семейные ценности. К сожалению, растет количество «чайлдфри», которые детей иметь не хотят.

«Меры материальной помощи семьям могут давать эффект. Во всяком случае, без этих мер было бы хуже — мы бы наблюдали дальнейшее снижение. А заявление о том, что средний возраст матери при рождении первого ребенка увеличился и постепенно движется к 30 годам, близко к истине. Несколько лет назад было где-то 27 лет, и этот порог все время действительно повышается», — уточнил демограф.

По мнению Синельникова, это очень плохо, потому что чем больше откладывается рождение первого ребенка, тем меньше шансов, что оно вообще когда-нибудь состоится.

«Но, если законопроект пройдет, и при рождении ребенка родители будут получать еще 200 тысяч, которые можно тратить по своему усмотрению, это, конечно, очень полезно для семьи. Родителям в каждой семье виднее, на что именно им в данный момент нужны деньги», — заключил специалист.