Демограф Синельников: выплата молодым матерям в 200 тыс руб полезна для семьи
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Родившим до 25 лет россиянкам выплатят по 200 тыс. рублей за каждого ребенка. Эффект от такой господдержки будет, но его величину пока определить трудно, сообщил РИАМО профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников.
«Думаю, что эффект будет, но какой именно, конечно, определить трудно. Предполагаю, что не особенно большой. Начнем с того, что это все-таки выплата разовая. Это не пособие, которое будет выплачиваться ежемесячно, а разовая выплата», — отметил Синельников.
Он добавил, что все больше увеличивается та часть населения, которая ориентируется не на семейные ценности. К сожалению, растет количество «чайлдфри», которые детей иметь не хотят.
«Меры материальной помощи семьям могут давать эффект. Во всяком случае, без этих мер было бы хуже — мы бы наблюдали дальнейшее снижение. А заявление о том, что средний возраст матери при рождении первого ребенка увеличился и постепенно движется к 30 годам, близко к истине. Несколько лет назад было где-то 27 лет, и этот порог все время действительно повышается», — уточнил демограф.
По мнению Синельникова, это очень плохо, потому что чем больше откладывается рождение первого ребенка, тем меньше шансов, что оно вообще когда-нибудь состоится.
«Но, если законопроект пройдет, и при рождении ребенка родители будут получать еще 200 тысяч, которые можно тратить по своему усмотрению, это, конечно, очень полезно для семьи. Родителям в каждой семье виднее, на что именно им в данный момент нужны деньги», — заключил специалист.