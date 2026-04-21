Дело возбудили против кидавшего в сына ножи отца в подмосковном Одинцове

Возбуждено уголовное дело против отца, который в деревне Жаворонки подмосковного Одинцовского городского округа кидал нож в область живота ребенка, чтобы «физически его подготовить». Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по региону.

Данные были опубликованы российскими средствами массовой информации. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 117 («Истязание») и 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») Уголовного кодекса России.

Силовики выясняют обстоятельства произошедшего. Будут проводиться следственные действия.

Ранее сообщалось, что многодетный отец в Одинцове не только бросал ножи в живот сыну, но и заставлял дочь передвигаться по битому стеклу. Мужчине 53 года. У него трое детей.

