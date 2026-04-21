Нож в живот сына, дочь ходит по стеклу: как многодетный отец «закаляет» детей

сегодня в 12:26

Многодетный отец кидал ножи в живот сына-школьника в Подмосковье

Многодетный отец из села Жаворонки Одинцовского городского округа «закалял» детей неожиданным способом. Он кидал ножи в живот сыну, а дочь заставлял ходить по битому стеклу, сообщает Mash .

53-летний мужчина — отец троих детей. Поскольку сельская спортивная школа сгорела, он решил взять физическое развитие наследников в свои руки. Тогда и начались усложненные уроки физкультуры.

Кухонный нож в живот сына отец кидал с метровой высоты. Что касается девятилетней дочери, ей выпало испытание битым стеклом.

По словам мужчины, он сам в детстве закаливал свой моральный дух подобным образом. Поэтому он считает такие испытания совершенно безопасными.

