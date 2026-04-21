Экономист объяснил перекос зарплат в мае 2026 года

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что в мае 2026 года выплата за вторую половину месяца окажется выше из-за разного числа рабочих дней, сообщает «ФедералПресс» .

Эксперт отметил, что по Трудовому кодексу зарплату выплачивают не реже двух раз в месяц, а размер каждой части оклада зависит от количества рабочих дней.

«Трудовым кодексом РФ установлено, что выплата зарплаты производится не реже, чем 2 раза в месяц. Причем выплата оклада за каждую из частей месяца осуществляется с учетом приходящегося числа рабочих дней. В мае 2026 года для работающих по пятидневной рабочей неделе рабочих дней будет 19 (в 2025 году их было 18): в первой половине мая 9 рабочих дней и во второй половине мая — 10 рабочих дней», — пояснил Балынин.

По его словам, при окладе 95 тысяч рублей за первую половину мая начислят 45 тысяч рублей (39,15 тысячи после НДФЛ), за вторую — 50 тысяч рублей (43,5 тысячи после налога). Перекос связан именно с разницей в числе рабочих дней.

Для сравнения, в апреле было по 11 рабочих дней в каждой половине месяца, поэтому выплаты составили по 47,5 тысячи рублей (41 325 рублей после НДФЛ).

«Важно также отметить, что премии и другие установленные надбавки, как правило, выплачиваются работодателем вместе с выплатой зарплаты за вторую половину месяца. Поэтому в таком случае при их наличии сумма выплат за вторую половину месяца может оказаться выше, но это, в свою очередь, уже не связано с числом рабочих дней, а определяется конкретным подходом к организации оплаты труда соответствующим работодателем», — заключил экономист.

