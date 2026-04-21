В Новосибирске мужчина преследовал 9-летнего мальчика и схватил его в подъезде

В Новосибирске неизвестный мужчина преследовал 9-летнего школька и схватил его за ногу в подъезде жилого дома. Мальчик успел забежать домой, сообщает Telegram-канал «НГС — новости Новосибирска» .

Инцидент произошел 19 апреля на Затулинском жилмассиве.

«К моему сыну, которому 9 лет, подошел неизвестный мужчина и попросил помочь. Он якобы хотел отвести ребенка подальше от людного места. Сын испугался, сказал, что должен спросить разрешения дома, и побежал», — написала мама ребенка Екатерина в родительском чате.

По ее словам, он преследовал мальчика до подъезда и бежал за ним до 9-го этажа. Затем мужчина схватил ребенка за ногу, но он успел вырваться и забежать в квартиру.

В момент инцидента в квартире находилась бабушка ребенка, которая вышла в подъезд и спросила мужчину, что он хотел от ребенка, однако неизвестный не дал внятного ответа. При этом в кармане у мужчины был шоколад.

Бабушка вызвала полицию. Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего. После распространения информации в местных пабликах с семьей связались из ПДН и СК.

Екатерина добавила, что мальчик напуган и не спал всю ночь. Семья планирует обращаться к психологу, так как ребенок пережил сильный испуг.

